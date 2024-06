En direct

19:50 - Quel verdict pour le Front populaire à la fin de ces législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 7,77% à Saint-Laurent-d'Aigouze pour les élections continentales. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 15% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 15 points grattés en 5 ans par le RN à Saint-Laurent-d'Aigouze Que peut-on retenir de cette masse de données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Saint-Laurent-d'Aigouze entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à environ 40% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du Rassemblement national à Saint-Laurent-d'Aigouze au début du mois Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler aussi évident au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Saint-Laurent-d'Aigouze. L'extrême droite a séduit 54,45% des votes, contre Valérie Hayer à 9,56% et Raphaël Glucksmann à 7,77%.

14:32 - Saint-Laurent-d'Aigouze avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,96% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Saint-Laurent-d'Aigouze. Emmanuel Macron était deuxième avec 20% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,63%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 10,07% des voix. Pour le second tour de l'élection, c'est encore Marine Le Pen qui s'imposait à Saint-Laurent-d'Aigouze avec 61,25%, devant Emmanuel Macron à 38,75%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant au premier tour Les élections législatives 2022 avaient donné un puissant résultat pour le RN à Saint-Laurent-d'Aigouze. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 36,12% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,30%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,70%.

11:02 - Élections législatives à Saint-Laurent-d'Aigouze : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Laurent-d'Aigouze est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 3 613 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 353 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 118 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 15,91% des résidents sont des enfants, et 7,97% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,02% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 902,62 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Laurent-d'Aigouze contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Saint-Laurent-d'Aigouze : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? Au fil des consultations politiques passées, les 3 651 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, sur les 3 043 personnes en âge de voter à Saint-Laurent-d'Aigouze, 43,41% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 42,57% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,98% au premier tour. Au second tour, 55,59% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 21,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,75% au deuxième tour.