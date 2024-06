L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait cumulé 17,84% à Junas pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 35% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (11,71%), de Marie Toussaint (5,59%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,52%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Junas, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 37,33% des votes dans la commune. Combien récupérera le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages ?

Alors que déduire de cette avalanche de données ? La progression du RN semble déjà solide à Junas entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,81%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,25%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

11:02 - Analyse socio-économique de Junas : perspectives électorales

Devant le bureau de vote de Junas, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 178 habitants répartis dans 603 logements, ce bourg présente une densité de 138 hab/km². Ses 108 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le bourg, 18,66% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,77% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,27% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 39,94% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 672,22 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Junas, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.