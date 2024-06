En direct

19:51 - À Aigues-Mortes, qui vont adopter les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 8,92% à Aigues-Mortes il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 5,12% de Manon Aubry (LFI), les 2,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,79% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 16% sur place. Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 15,06% des voix dans la commune.

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Aigues-Mortes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 50% à Aigues-Mortes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Aigues-Mortes le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. 49,13% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Aigues-Mortes, face à Valérie Hayer à 12,98% et Raphaël Glucksmann à 8,92%. Le mouvement eurosceptique a rassemblé ainsi 1949 votants d'Aigues-Mortes.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Aigues-Mortes lors de la dernière présidentielle Performance notable : le RN avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 à Aigues-Mortes que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 37,34% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 22,73% et 14,19%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,39% contre 42,61%).

12:32 - Quel score à Aigues-Mortes pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Aigues-Mortes en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet devant ses concurrents au premier tour, avec 37,44% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,46%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,54%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Aigues-Mortes : perspectives électorales La démographie et la situation socio-économique d'Aigues-Mortes façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,14%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (60,83%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (34,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 268 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,18%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,9%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,17%, comme à Aigues-Mortes, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Participation à Aigues-Mortes : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs déterminants des élections législatives 2024 sera immanquablement le taux de participation à Aigues-Mortes. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national pourrait renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens d'Aigues-Mortes. Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 7 443 personnes en âge de voter dans la commune, 74,1% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,89% au premier tour, soit 5 574 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,98% au premier tour. Au second tour, 44,45% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Aigues-Mortes cette année ? Quel député détrônera Nicolas Meizonnet dans la 2ème circonscription du Gard ?