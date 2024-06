En direct

19:51 - Un bloc de gauche évalué entre 19% et 20% à Aimargues pour ces législatives Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Raphaël Glucksmann avait atteint 8,12% à Aimargues pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 19% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (8,74%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,44%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,96%). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Aimargues, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 20,04% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Victoire assurée Rassemblement national à Aimargues avant les législatives 2024 Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des indices se dégagent… Le Rassemblement national pourrait se stabiliser à 50% à Aimargues lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes 2024 s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Un 52,24% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Aimargues le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Le 9 juin en effet, à Aimargues, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 52,24% des votes contre Manon Aubry à 8,74% et Raphaël Glucksmann à 8,12%. Ce sont alors 1094 votants qui ont été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Aimargues lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. Il faut retenir que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives à Aimargues que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 40,76% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 18% et 17,58%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,71% contre 36,29%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à Aimargues Le résultat des législatives au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Les élections législatives 2022 avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Aimargues. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet au sommet au premier tour, avec 44,27% dans la cité, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 66,01%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,99%.

11:02 - Aimargues aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques d'Aimargues montrent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Dans la commune, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,18% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2361,03 euros/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 730 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,61%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,37%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aimargues mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,63% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Aimargues : les enseignements À Aimargues, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,97% au premier tour. Au deuxième tour, 59,71% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 22,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,82% au second tour.