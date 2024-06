En direct

19:51 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes dissoute à Calvisson ? L'autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 12,3% à Calvisson début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (6,13%), Marie Toussaint (4,69%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (2,06%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 24% sur place. Pour le premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 24,54% des suffrages dans la commune.

18:42 - Le RN a vivement progressé à Calvisson Que tirer de tous ces scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN finisse à environ 40% ou plus à Calvisson ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Calvisson au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Calvisson, avec 40,69% des suffrages, soit 1049 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,01%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,3%.

14:32 - 29,56% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Calvisson C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait fait au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait engrangé 29,56% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 25,31% et 18,25%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,12% contre 49,88%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Calvisson. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet au sommet au premier tour, avec 30,34% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Gard. Yvan Lachaud (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,83%.

11:02 - Dynamique électorale à Calvisson : une analyse socio-démographique Dans la commune de Calvisson, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,88%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (66,53%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (68,13%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 244 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,25%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,02%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,23%, comme à Calvisson, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

09:32 - Participation aux élections législatives à Calvisson : un aperçu détaillé Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Calvisson ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,77% au premier tour. Au second tour, 45,22% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Calvisson ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,04% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 75,79% au second tour, soit 3 547 personnes. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?