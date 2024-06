En direct

19:48 - Que vont choisir les supporters de Glucksmann au Cailar ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, au Cailar, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,62% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,61% au Cailar. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 4,31% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,79% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,69% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 15% cette fois.

18:42 - Les législatives au Cailar peuvent-elles échapper au RN ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du RN qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 52% au Cailar. Un calcul qui semble coller avec les électeurs également arrachés par la formation politique dans la commune en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut toujours croître.

15:31 - L'énorme performance de Bardella au Cailar il y a trois semaines Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections européennes au Cailar. Le mouvement a séduit 52,03% des voix, soit 616 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 9,46% et Raphaël Glucksmann à 8,61%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen au Cailar lors de la présidentielle 2022 On remarque que le RN avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 au Cailar que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne de la formation avait accumulé 37,87% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,95% et 13,35%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,82% contre 36,18%).

12:32 - Des législatives positives pour le RN en 2022 Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national au Cailar. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet en tête au premier tour, avec 44,46% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 63,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,48%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections au Cailar Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives au Cailar comme dans toute la France. Dotée de 1 239 logements pour 2 517 habitants, la densité de la ville est de 80 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 172 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 545 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,57%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 330,97 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Cailar montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Le Cailar Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur clé de ces législatives au Cailar. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,84% au premier tour et seulement 49,75% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Cailar ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,52% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 79,79% au premier tour, soit 1 603 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national sont capables de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens du Cailar.