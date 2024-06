En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Gallargues-le-Montueux pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 11,08% à Gallargues-le-Montueux. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,28% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,59% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 20% sur place. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Gallargues-le-Montueux, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 24,92% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 13 points à Gallargues-le-Montueux Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de données. Mais des éléments se dégagent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Gallargues-le-Montueux au début du mois ? Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. Le 9 juin en effet, à Gallargues-le-Montueux, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, récoltant 46,66% des voix contre Raphaël Glucksmann à 11,08% et Valérie Hayer à 9,92%.

14:32 - 35,48% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Gallargues-le-Montueux La commune de Gallargues-le-Montueux avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022. La figure de l'ancien Front national prenait la tête avec 35,48% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,8% et 17,63% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 8,88% des suffrages pour sa part. Au second tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 57,98%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national réalisait un bon score à Gallargues-le-Montueux. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui arrivait en tête au premier tour avec 33,60% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,60%.

11:02 - Gallargues-le-Montueux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Gallargues-le-Montueux peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,75%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (68,27%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 293 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,42%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,18%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,87%, comme à Gallargues-le-Montueux, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Perspectives de la participation aux dernières législatives à Gallargues-le-Montueux À Gallargues-le-Montueux (30660), l'un des critères forts du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 25,04% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 22,01% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,93% au premier tour. Au second tour, 57,42% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?