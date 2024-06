En direct

19:47 - Que vont choisir les supporters de gauche à Nages-et-Solorgues ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Nages-et-Solorgues, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,24% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11,27% à Nages-et-Solorgues. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant encore autour des 23% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Nages-et-Solorgues en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Nages-et-Solorgues entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 32% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Nages-et-Solorgues le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. C'est en effet la liste RN poussée par Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Nages-et-Solorgues, avec 35,75% des voix exprimées, soit 384 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 16,57%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,27%.

14:32 - 29,1% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Nages-et-Solorgues C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Nages-et-Solorgues que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La présidente de la formation avait engrangé 24,21% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 29,1%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,39%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,02% contre 54,98%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection des députés, au niveau local. Lors des dernières législatives à Nages-et-Solorgues, le RN arrivait à la deuxième place, 24,6% des votants ayant choisi son binôme, contre 29,48% pour Yvan Lachaud (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 54,06%. Yvan Lachaud s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Nages-et-Solorgues : perspectives électorales Quel impact auront les habitants de Nages-et-Solorgues sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,36%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (90,02%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 891 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,90%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,25%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,01%), témoigne d'une population instruite à Nages-et-Solorgues, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Abstention à Nages-et-Solorgues : les leçons des précédentes élections Au cours des dernières années, les 2 161 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 718 inscrits sur les listes électorales à Nages-et-Solorgues, 63,33% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 59,97% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,43% au premier tour et seulement 53,12% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives.