En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 15,48% à Villevieille début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Villevieille, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu également 28,43% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,89% pour Yannick Jadot, 1,44% pour Fabien Roussel et 1,2% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement gagné du terrain à Villevieille Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Villevieille entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera à près de 33% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Villevieille Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. 36,22% des votes sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Villevieille, face à Raphaël Glucksmann à 15,48% et Valérie Hayer à 14,6%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec 330 électeurs de Villevieille.

14:32 - 27,4% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Villevieille La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Villevieille avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,36%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 27,4% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,83% et 8,09% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 46,24% contre 53,76%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche à Villevieille ? Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Villevieille, obtenant 25,83% des suffrages sur place, contre 30,16% pour Yvan Lachaud (Ensemble !). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti laissant encore le binôme LREM finir gagnant.

11:02 - Élections législatives à Villevieille : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Villevieille, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 26,88% de cadres supérieurs pour 1 841 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 164 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 26% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,46% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 29,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 33,93% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 119,86 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Villevieille, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Villevieille : que retenir des précédentes élections ? Au cours des dernières années, les 1 876 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 41,35% des personnes en capacité de participer à une élection à Villevieille avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 38,7% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,71% au premier tour et seulement 50,25% au second tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,36% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,14% au second tour.