En direct

19:50 - Les électeurs de la coalition de gauche convoités La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en séduire une portion. A l'occasion du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,4% des bulletins dans la commune. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 7,39% à Uchaud. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 9,91% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,14% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 20%.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 8 points à Uchaud Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN au-delà des 50% à Uchaud début juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Uchaud. Le bulletin enregistrait 52,87% des votes, soit 987 voix dans la ville, devant Manon Aubry à 9,91% et Valérie Hayer à 9,11%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Uchaud en 2022 ? L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait engrangé 40,7% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 17,75% et 17,05%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,76% contre 35,24%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Uchaud lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui se plaçait en tête au premier tour avec 43,65% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 63,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 36,05%.

11:02 - Comment la composition démographique d'Uchaud façonne les résultats électoraux ? Comment la population d'Uchaud peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,88%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (67,06%) souligne l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,83%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 441 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,63%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,95%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Uchaud mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,35% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Uchaud ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera l'étendue de l'abstention à Uchaud. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,88% au premier tour et seulement 59,45% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 24,33% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,3% au second tour.