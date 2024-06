En direct

19:51 - À Vergèze, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? L'autre question de ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 12,19% à Vergèze. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (9,31%), de l'EELV Marie Toussaint (4,01%) ou encore de Léon Deffontaine (3,4%). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Vergèze, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 30,55% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,96% pour Yannick Jadot, 2,58% pour Fabien Roussel et 2,04% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a solidement progressé à Vergèze en 5 ans Alors que tirer de tous ces données ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 41% ou plus à Vergèze ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 40,32% pour le RN à Vergèze au début du mois Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Vergèze, à 40,32%, soit 996 voix. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Raphaël Glucksmann à 12,19% et Valérie Hayer à 10,2%.

14:32 - Vergèze avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives à Vergèze que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La candidate avait engrangé 29,56% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 22,18% et 20,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,76% contre 45,24%).

12:32 - Quel score à Vergèze pour le RN ce dimanche ? Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national réalisait un puissant départ à Vergèze au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet au sommet au premier tour, avec 33,41% dans la ville, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,19%.

11:02 - Vergèze : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Vergèze est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 5 621 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 432 entreprises, Vergèze est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,38%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Vergèze accueille une communauté diversifiée, avec ses 127 résidents étrangers, soit 2,32% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,14%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2435,44 euros par mois. À Vergèze, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Vergèze : retour sur la participation aux dernières législatives Au cours des dernières années, les 5 694 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, parmi les 4 433 personnes en âge de voter à Vergèze, 43,24% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 46,18% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,16% au premier tour. Au second tour, 54,12% des votants ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,87% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 23,63% au second tour.