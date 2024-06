En direct

19:46 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Congénies pour ces législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 21,54% à Congénies pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,92% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,02% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 35% sur place. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Congénies, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 34,69% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs ?

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Congénies en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais des éléments émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 30% voire plus à Congénies ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,26% dans la moyenne nationale pour Bardella à Congénies il y a trois semaines Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il convient d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous intéresse désormais. C'est en effet la liste RN présentée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Congénies, avec 34,26% des bulletins (272 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 21,54%, et Valérie Hayer avec 9,82%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Congénies au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est probablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. On remarque que le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 24,29% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 22,77% et 21,92%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,58% contre 54,42%).

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Congénies ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Congénies, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,89% des votants étant convaincus par son binôme, contre 34,69% pour Coralie Ghirardi (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme Ensemble ! (51,87%). C'est ainsi Yvan Lachaud (Ensemble !) qui l'emportait.

11:02 - Congénies : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Congénies, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 645 habitants répartis dans 824 logements, cette ville présente une densité de 189 hab par km². Ses 144 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,2% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 25,23% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 680,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Congénies, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux défis français.

09:32 - Congénies : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? À Congénies (30111), l'un des facteurs déterminants de ces législatives sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,42% au premier tour et seulement 50,67% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,07% au niveau de la localité. La participation était de 78,9% au second tour, c'est-à-dire 1 051 personnes.