Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Au moment des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 14,39% à Aigues-Vives. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (6,15%), de l'EELV Marie Toussaint (3,77%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,28%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Aigues-Vives, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 27,69% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Que retenir des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à environ 40% à Aigues-Vives ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Aigues-Vives. Le bulletin a enregistré 40,78% des votes, soit 584 voix, face à Raphaël Glucksmann à 14,39% et Valérie Hayer à 10,82%.

14:32 - 30,92% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Aigues-Vives

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La cheffe de la formation avait engrangé 30,92% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 23,24% et 19,35%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,39% contre 47,61%).