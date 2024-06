En direct

19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Codognan à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Codognan, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,51% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,86% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 9,15% à Codognan. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 7,24% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,58% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,33% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 21% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 9 points à Codognan Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 50% ou plus à Codognan ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Codognan début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Codognan, à 49,92%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 9,23% et Raphaël Glucksmann à 9,15%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Codognan en 2022 ? Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Performance notable : le RN avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 à Codognan que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 36,77% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 18,56% et 17,26%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,14% contre 38,86%).

12:32 - Quel score à Codognan pour le RN aux législatives ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très commenté. Les législatives avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Codognan. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 38,89% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 61,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,87%.

11:02 - Élections à Codognan : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Codognan, les élections sont en cours. Dotée de 1 156 logements pour 2 458 habitants, la densité de la commune est de 520 habitants par km². Avec 230 entreprises, Codognan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 27,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2400,86 euros/mois, la ville ambitionne plus de prospérité. Ainsi, à Codognan, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Codognan : quel était le taux de participation aux élections législatives ? À Codognan, le taux d'abstention sera incontestablement un critère déterminant de ce scrutin législatif 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,57% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,68% au premier tour et seulement 54,98% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Codognan ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?