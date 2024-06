En direct

19:41 - À Mus, qui va bénéficier des 23,68% de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, avance dans le brouillard. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,59% à Mus. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (6,93%), l'EELV Marie Toussaint (3,68%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (2,12%) le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 23% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mus, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré également 23,68% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Mus en 5 ans Que conclure des résultats des dernières élections ? Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse à près de 40% voire plus à Mus ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Mus le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 43,56% des voix se sont en effet tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Mus, contre Raphaël Glucksmann à 12,59% et Valérie Hayer à 11,17%. Le mouvement nationaliste a dominé le scrutin avec 308 électeurs de Mus.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Mus au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour une meilleure marque aux législatives à Mus que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait rassemblé 26,68% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 22,79% et 18,28%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,97% contre 47,03%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le résultat des législatives au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Les élections législatives 2022 avaient donné un bon démarrage pour le RN à Mus. C'est en effet Nicolas Meizonnet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 32,54% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,79%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,21%.

11:02 - Mus : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Mus, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,59% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 535 hab/km² et 48,97% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 597 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,02%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,3%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Mus mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,79% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives débutent à Mus : la participation en question Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Mus (30121), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,46% au premier tour et seulement 46,98% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Mus ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,12% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 81,2% au premier tour, soit 976 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages pourrait inciter les habitants de Mus à s'intéresser plus fortement à l'élection.