Résultat de la législative à Besse-sur-Issole : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Besse-sur-Issole dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:30

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Besse-sur-Issole sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Besse-sur-Issole ? 9 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription de Besse-sur-Issole ce dimanche 12 juin, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures généralement). Les 2725 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 3 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Besse-sur-Issole

Les élections législatives 2022 auront lieu à Besse-sur-Issole comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Christine Hamel Les Républicains Pascale Morel Divers extrême gauche Valérie Terrazzoni Ecologistes Chantal Sarrut Ecologistes Éric Zemmour Reconquête ! Philippe Lottiaux Rassemblement National

Législatives 2022 à Besse-sur-Issole : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Besse-sur-Issole seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 36.68% des suffrages au premier tour à Besse-sur-Issole, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 18.44% et 14.72% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Besse-sur-Issole avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 66.34% des votes, cédant ainsi à Emmanuel Macron 33.66% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.