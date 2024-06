Résultat des législatives à la Môle : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Jordan Bardella à 42,74% à la Môle le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on se penche sur le détail, 212 habitants de la Môle passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a cumulé 42,74% des suffrages face à Marion Maréchal à 13,71% et Valérie Hayer à 9,07%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à la Môle lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,11% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à la Môle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,12%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 15,82% des suffrages. Au second tour, la patronne du RN écrasait aussi Macron avec 58,68% contre 41,32%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives 2022 à la Môle Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement localement, comme au niveau national. Avec 19,22% à la Môle, le RN était devancé par les 29,24% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Var. Cette entrée en matière mitigée ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 19,22%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à la Môle Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à la Môle comme dans toute la France. Avec ses 1 479 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 234 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 889 foyers fiscaux. Dans la commune, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,1% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 21,97% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1,48 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à la Môle, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à la Môle : les tendances Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 1 042 personnes aptes à participer à une élection à la Môle avaient pris part à l'élection (soit 48,56%), contre une participation de 47,44% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,95% au premier tour. Au second tour, 46,12% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Môle ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,09% des votants de la ville, contre un taux de participation de 78,48% au second tour, soit 777 personnes.