Résultat des législatives à Cabasse - Election 2022 (83340) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Cabasse. C'est le représentant Rassemblement National qui a encaissé le plus de votes de la part des électeurs de Cabasse inscrits dans la 4ème circonscription du Var. Le taux de participation atteint 47% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Philippe Lottiaux a réuni 34% des votes. Il devance Sabine Cristofani-Viglione (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sereine Mauborgne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 24% et 18% des voix. Les électeurs des 27 autres communes appartenant à la 4ème circonscription du Var voteront-ils comme ceux de Cabasse ?