Résultat de la législative à Calvisson : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Calvisson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:14 - On votera un peu plus longtemps pour ces législatives à Calvisson Les clés de ces législatives à Calvisson sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Les votants ont jusqu'à 19 heures pour aller voter. L'horaire de clôture du bureau de vote a en effet été repoussé dans la commune pour limiter le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Calvisson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Calvisson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Coralie Ghirardi Nouvelle union populaire écologique et sociale Yvan Lachaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Geneviève Bourrely Droite souverainiste Stéphane Manson Divers extrême gauche Frédéric Touzellier Les Républicains Julien Voiron Divers Nicolas Meizonnet Rassemblement National Zakaria Moukite Ecologistes Anthony Leroy Reconquête ! Pierre-Jean Sevilla Ecologistes

Législatives 2022 à Calvisson : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29,56% des votes au premier tour à Calvisson, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 25,31% et 18,25% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Calvisson grâce à 50,12% des votes, cédant par conséquent 49,88% des votes à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Calvisson seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France.