En direct

19:50 - À Beauvoisin, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, devrait en séduire une portion. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,11% à Beauvoisin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 18% sur place. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Beauvoisin, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé également 18,07% des votes dans la localité. Un score à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Beauvoisin Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais des tendances émergent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 50% à Beauvoisin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Beauvoisin le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée en tête des élections européennes à Beauvoisin. Ladite liste a enregistré 49,7% des votes, face à Valérie Hayer à 9,4% et Raphaël Glucksmann à 8,11%.

14:32 - Beauvoisin avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait fait au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Beauvoisin que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 36,35% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 19,06% et 16,38%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,87% contre 39,13%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Beauvoisin Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en première position à Beauvoisin au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Nicolas Meizonnet devant ses concurrents au premier tour, avec 38,54% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 61,61%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,39%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Beauvoisin Quelle influence la population de Beauvoisin exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 13,69% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 49,16% de population active et une densité de population de 167 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (81,99%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 565 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,64%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,94%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beauvoisin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,49% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives démarrent à Beauvoisin : quel sera le taux de participation ? À Beauvoisin, l'un des critères décisifs des législatives sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,08% au premier tour et seulement 59,53% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 22,54% au deuxième tour.