12/06/22 21:14

Le résultat des élections législatives 2022 à Cavalaire-sur-Mer est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Cavalaire-sur-Mer. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de suffrages parmi les 6735 électeurs de Cavalaire-sur-Mer de la 4ème circonscription du Var. Sereine Mauborgne a obtenu 31% des suffrages au sein de l'agglomération. Elle arrive devant Éric Zemmour (Reconquête !) et Philippe Lottiaux (Rassemblement National) qui recueillent 29% et 22% des votes. L'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 51% (3 278 votants). Attention, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Var peut encore basculer si les électeurs des 27 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Cavalaire-sur-Mer.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cavalaire-sur-Mer Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 31,37% Philippe Lottiaux Rassemblement National 24,74% 21,86% Éric Zemmour Reconquête ! 23,19% 28,93% Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,87% 7,16% Marie-Christine Hamel Les Républicains 4,75% 5,37% Chantal Sarrut Ecologistes 2,33% 2,19% Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes 1,58% 1,02% Valérie Terrazzoni Ecologistes 1,37% 1,45% Pascale Morel Divers extrême gauche 0,67% 0,65% Participation au scrutin Circonscription Cavalaire-sur-Mer Taux de participation 46,66% 48,67% Taux d'abstention 53,34% 51,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95% 0,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,43% Nombre de votants 52 442 3 278

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cavalaire-sur-Mer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:55 - Quel résultat à Cavalaire-sur-Mer pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 7 bureaux de vote de Cavalaire-sur-Mer, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 8,15% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,52% et 0,43% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 11,1% à Cavalaire-sur-Mer pour ces légilsatives. 16:30 - À Cavalaire-sur-Mer, des sondages aussi valables ? Emmanuel Macron avait obtenu 26,77% des voix à Cavalaire-sur-Mer, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 31,27% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 8,15% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives à Cavalaire-sur-Mer au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - À Cavalaire-sur-Mer, le chiffre clé de ces législatives reste la participation À Cavalaire-sur-Mer, le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2022. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,06% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,57% au premier tour. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est de nature à inciter les électeurs de Cavalaire-sur-Mer (83240) à se désintéresser du scrutin. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Cavalaire-sur-Mer ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette agglomération lors des consultations démocratiques précédentes ? Durant les élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait atteint 56,36% au premier tour au sein de Cavalaire-sur-Mer. Le taux d'abstention était de 52,61% pour le second round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Cavalaire-sur-Mer Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Cavalaire-sur-Mer, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 9 candidats qui bataillent pour devenir député. Les 6731 électeurs de Cavalaire-sur-Mer ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 7 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

