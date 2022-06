Résultat de la législative à Codognan : 2e tour en direct

En direct

18:37 - La Nupes était arrivée troisième à Codognan dimanche dernier Dans les 2 bureaux de vote de Codognan, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront sans doute décisives ce dimanche pour la 2ème étape du scrutin. L'Insoumis avait obtenu 20,51% des suffrages lors de cette première manche. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,26%, 3,86%, 0,95% et 2,19% en avril. Voilà qui donnait un potentiel de 24,26% pour la Nupes dans la commune.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Codognan ? Dimanche 12 juin au soir du 1er round, les électeurs de Codognan ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 38,89% des voix. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent 22,02% et 20,51% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.

13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Codognan à l'occasion des législatives 2022 ? Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round et 44,6% en 2012. L'observation des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 46,81% dans la commune de Codognan au second tour, en d’autres termes 932 électeurs s'étaient rendus dans leur bureau de vote.