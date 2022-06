En direct

18:49 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Cogolin ? Les inscrits de Cogolin avaient donné 15,73% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier tour de la dernière présidentielle. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,83% et 0,75% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 19,31% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Cogolin.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Cogolin ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Cogolin, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 31,2% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 21,67%, puis Éric Zemmour à 16,41% et Jean-Luc Mélenchon à 15,73%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche près de 28% des suffrages dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute infléchir la situation lors des législatives dans la ville. Pour rappel les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Cogolin À Cogolin, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Au second tour de la présidentielle, sur les 7 704 personnes en âge de voter dans la ville, 27,54% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,6% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Le score de la participation à l'occasion des législatives 2022, un élément fort à Cogolin ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 7 686 inscrits sur les listes électorales à Cogolin, 59,16% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 61,01% au tour deux.