Résultat des législatives à Collobrières - Election 2022 (83610) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Collobrières

Le résultat des élections législatives 2022 à Collobrières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Var

Le résultat du premier round de l'élection législative à Collobrières a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 4ème circonscription du Var, les 1517 habitants de Collobrières ont pris parti pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation s'établit à 52% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Var, ce qui représente 786 votants. Les électeurs des 27 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Collobrières ? Sereine Mauborgne a collecté 36% des votes. Philippe Lottiaux (Rassemblement National) et Sabine Cristofani-Viglione (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 21% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Collobrières Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 35,52% Philippe Lottiaux Rassemblement National 24,74% 20,85% Éric Zemmour Reconquête ! 23,19% 13,38% Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,87% 18,40% Marie-Christine Hamel Les Républicains 4,75% 3,73% Chantal Sarrut Ecologistes 2,33% 4,12% Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes 1,58% 1,29% Valérie Terrazzoni Ecologistes 1,37% 1,80% Pascale Morel Divers extrême gauche 0,67% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Collobrières Taux de participation 46,66% 51,81% Taux d'abstention 53,34% 48,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95% 0,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,51% Nombre de votants 52 442 786

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Collobrières sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Pour la gauche, les 16,68% de Mélenchon à Collobrières augurent un score élevé Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France comme à Collobrières, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat LFI avait enregistré 16,68% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,53% et 0,79% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 21% à Collobrières pour ces légilsatives. 16:30 - À Collobrières, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Collobrières dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Collobrières cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,04% des suffrages. A la suite, on trouvait Marine Le Pen à 23,04%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,68% et Éric Zemmour à 12,97%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Collobrières Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022 à Collobrières. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,32% au niveau de la commune. L'abstention était de 23,86% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui grève le budget des familles, cumulée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine sont notamment en mesure de priver les isoloirs de leurs citoyens à Collobrières. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Collobrières ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers scrutins. A l'occasion des élections législatives de 2017, sur les 1 439 personnes en âge de voter à Collobrières, 57,47% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 55,11% pour le dernier round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Collobrières Les éléments clés de ces législatives à Collobrières sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 9 candidats. Un nombre de candidatures comparable à celui des autres circonscriptions de France. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 19 heures ce soir pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture du bureau de vote a en effet été prolongé dans la commune pour diminuer l'abstention.

Législatives 2022 à Collobrières : les enjeux