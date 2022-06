Résultat de la législative à Flassans-sur-Issole : en direct

12/06/22 11:13

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Flassans-sur-Issole ( Var ) à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 39% des votes au premier tour à Flassans-sur-Issole. La finaliste malheureuse de la dernière élection présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 15% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Flassans-sur-Issole avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 65% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 35% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ?