Résultat de la législative à Gassin : 2e tour en direct

19/06/22 17:25

Au fil des dernières années, les 2640 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 27,92% au premier tour. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 57,68% des personnes en âge de participer à une élection à Gassin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir.

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 33,44% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round de la législative. La candidature Reconquête ! Obtient 29,86% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National récupère 19,0% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative à Gassin. À Gassin, les 2195 citoyens inscrits dans la 4ème circonscription du Var ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Var peut encore basculer si les électeurs des 27 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Gassin. Sereine Mauborgne a enregistré 33% des suffrages au sein de la ville. Éric Zemmour (Reconquête !) et Philippe Lottiaux (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 30% et 19% des votes. Le taux de participation atteint 42% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des votes au premier tour à Gassin, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et Éric Zemmour avaient obtenu 27% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Gassin grâce à 54% des voix, abandonnant par conséquent 46% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Quel postulant à l'Assemblée nationale les 2 640 habitants de Gassin installeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?