En direct

19:27 - Que vont choisir les supporters de gauche à Gassin ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Gassin comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 8,3% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,44% et 0,39% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total probable de 11,13% pour la Nupes.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Gassin ? Les dynamiques nationales des dernières heures se répercuteront probablement sur les législatives à Gassin au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Gassin, Marine Le Pen grimpait à la première position avec 29,32% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,46%. On trouvait plus loin Éric Zemmour, en troisième position à 18,46% et Jean-Luc Mélenchon à 8,3%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Gassin reste la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Gassin ? La guerre russo-ukrainienne serait de nature à faire surtout gagner l'abstention à Gassin. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2 192 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,96% étaient restées chez elles. L'abstention était de 27,92% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Gassin ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Au moment des dernières législatives, parmi les 2 126 personnes en âge de voter à Gassin, 41,49% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 36,22% pour le deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.