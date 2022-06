Résultat de la législative à Générac : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Générac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Générac. En direct 17:28 - La candidature Les Républicains plébiscitée à Générac Au soir du 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Générac ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 31,38% des suffrages. La candidature Rassemblement National recueille 27,53% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 18,06% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Générac aux législatives 2022 ? Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4163 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3128 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,17% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,09% au premier tour. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 48,76% des personnes habilitées à participer à une élection à Générac avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - Le verdict des élections législatives 2022 à Générac, c'est pour ce dimanche soir ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Générac seront théoriquement proclamés pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte assez vite qui des candidats finalistes est élu pour l'Assemblée ces 5 prochaines années.

Résultats des législatives 2022 à Générac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Générac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Yvan Lachaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Meizonnet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Générac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Générac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Générac Nicolas Meizonnet (Ballotage) Rassemblement National 35,39% 27,53% Yvan Lachaud (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,05% 18,06% Coralie Ghirardi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,79% 14,02% Frédéric Touzellier Les Républicains 8,72% 31,38% Anthony Leroy Reconquête ! 5,14% 4,23% Pierre-Jean Sevilla Ecologistes 2,09% 1,89% Geneviève Bourrely Droite souverainiste 1,23% 0,76% Zakaria Moukite Ecologistes 0,98% 1,01% Stéphane Manson Divers extrême gauche 0,89% 0,69% Julien Voiron Divers 0,72% 0,44% Participation au scrutin Circonscription Générac Taux de participation 46,84% 51,24% Taux d'abstention 53,16% 48,76% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,25% Nombre de votants 44 511 1 612

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Générac. Reste à déterminer si les habitants des 34 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Générac. Frédéric Touzellier a collecté 31% des votes à l'échelle de la ville. Il devance Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) et Yvan Lachaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 28% et 18% des votes. Le niveau de la participation s'élève à 51% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Gard (1 534 non-votants).

Législatives 2022 à Générac : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Générac (30) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 34,39% des voix au premier tour à Générac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 23,44% et 13,85% des voix. Le choix des électeurs de Générac était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (55,75% des voix), laissant par conséquent à Emmanuel Macron 44,25% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.