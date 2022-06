Résultat des législatives à Grimaud - Election 2022 (83310) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Les tendances nationales des dernières heures se répéteront certainement à Grimaud. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Avec 27,01% des suffrages exprimés, au premier round à Grimaud cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 26,69%, surclassant Éric Zemmour à 21,4% et Jean-Luc Mélenchon à 8,45%.

Les inscrits de Grimaud avaient concédé 8,45% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,24% et 0,65% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 12,34% à Grimaud pour ces légilsatives.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 27,01% des votes au premier tour à Grimaud, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et Éric Zemmour avaient obtenu 26,69% et 21,40% des voix. Et puis renversement de situation : Marine Le Pen était, in fine, arrivée en tête du second tour en empochant 53,73% des voix face à Emmanuel Macron (46,27%). Les votants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Grimaud ( Var ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?