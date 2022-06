Résultat des législatives à Haspres - Election 2022 (59198) [PUBLIE]

12/06/22

Résultat des législatives 2022 à Haspres

Le résultat des élections législatives 2022 à Haspres est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Haspres. À Haspres, les 2045 électeurs rattachés à la 19ème circonscription du Nord se sont prononcés pour le candidat Rassemblement National. Sébastien Chenu a raflé 48% des suffrages. Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent dans l'ordre 27% et 16% des votes. Le niveau de la participation atteint 48% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 19ème circonscription du Nord. Les électeurs des 35 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux d'Haspres ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Haspres Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 47,51% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 26,97% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 16,18% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 3,01% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,49% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 1,76% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 1,24% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Haspres Taux de participation 42,29% 48,02% Taux d'abstention 57,71% 51,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,41% Nombre de votants 33 981 982

Comme partout dans le pays, les électeurs d'Haspres (Nord) seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Les habitants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 43.0% des voix au premier tour à Haspres, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 20.3% et 14.0% des suffrages. Le choix des administrés d'Haspres était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (64.7% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 35.3% des voix.