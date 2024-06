En direct

19:46 - La gauche aussi dans le match à Saulzoir pour ces législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saulzoir, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,13% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,86% pour Yannick Jadot, 5,41% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo). La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 7,86% à Saulzoir début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (4,22%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (2,91%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,68%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 18% sur place.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Saulzoir en 5 ans Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 15 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit tout proche des 40% voire plus à Saulzoir ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Saulzoir le 9 juin ? Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler aussi logique au moment du scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saulzoir, avec 50,51% des bulletins (347 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 11,21%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 7,86%.

14:32 - 36,43% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Saulzoir Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Saulzoir pendant l'élection présidentielle avec un score de 36,43% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,78% et 14,69% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 7,96% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 59,83%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Saulzoir au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Michaël Taverne qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 35,83% dans la commune, partie intégrante de la 12ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,28%.

11:02 - Élections législatives à Saulzoir : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saulzoir, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 806 logements pour 1 679 habitants, la densité de la ville est de 176 habitants par km². Avec 68 entreprises, Saulzoir permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,33% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 33,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 45,14% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 520,87 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. En résumé, à Saulzoir, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Elections législatives à Saulzoir : état des lieux de l'abstention Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Pendant les européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 51,64% dans la commune de Saulzoir, à comparer avec un taux de participation de 52,3% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,87% au premier tour. Au deuxième tour, 44,71% des votants se sont déplacés. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.