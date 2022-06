Résultat de la législative à Hérin : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Hérin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Quel résultat à Hérin pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Dans les 3 bureaux de vote d'Hérin, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 15,07% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,38% et 0,72% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 18,17% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Hérin ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Hérin dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a baissé très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Au dernier scrutin présidentiel, à Hérin, Marine Le Pen achevait la course en première position avec 42,68% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,79%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 15,07% et Fabien Roussel à 7,82%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Hérin Le taux d'abstention sera immanquablement un critère essentiel des élections législatives à Hérin. Le conflit militaire ukrainien pourrait priver les isoloirs de leurs citoyens à Hérin (59195). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,53% dans la localité, contre une abstention de 26,56% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Hérin ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins. En 2017, durant les élections législatives, parmi les 2 880 personnes en âge de voter à Hérin, 59,38% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 54,44% au dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Hérin Si vous avez encore des doutes concernant les 8 candidats au 1er tour dans la seule circonscription d'Hérin, restez calme. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Hérin

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hérin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 19ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécile Bourlet Divers extrême gauche Djemi Drici Divers centre Christine Troia Reconquête ! Sébastien Chenu Rassemblement National Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Duquenne Ecologistes

Législatives 2022 à Hérin : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 42,68% des suffrages au premier tour à Hérin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien député européen avaient obtenu 18,79% et 15,07% des suffrages. Le choix des votants d'Hérin était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (65,87% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 34,13% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Quel sera le résultat des législatives à Hérin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.