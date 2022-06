Résultat de la législative à la Croix-Valmer : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Croix-Valmer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:08 - A quelle heure se terminent les législatives à la Croix-Valmer ? Pour ces élections législatives de 2022 à la Croix-Valmer, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des votes. Ce sont 9 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à la Croix-Valmer

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Croix-Valmer comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Christine Hamel Les Républicains Pascale Morel Divers extrême gauche Valérie Terrazzoni Ecologistes Chantal Sarrut Ecologistes Éric Zemmour Reconquête ! Philippe Lottiaux Rassemblement National

Législatives 2022 à la Croix-Valmer : les enjeux

Les citoyens de la Croix-Valmer reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il se fier à cette localité pour acquérir la majorité à l'Assemblée ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29.96% des voix au premier tour à la Croix-Valmer, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. La présidente du Rassemblement National et Éric Zemmour avaient obtenu 23.18% et 15.65% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de la Croix-Valmer avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 53.14% des voix, abandonnant par conséquent 46.86% des votes à Marine Le Pen.