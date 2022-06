En direct

19:44 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à la Garde-Freinet ? Dans les 2 bureaux de vote de la Garde-Freinet, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 15,83% des suffrages lors de cette première manche. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,18% et 0,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 21,68% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À la Garde-Freinet, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces indications des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à la Garde-Freinet au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à la Garde-Freinet, Emmanuel Macron avait terminé en première position de la dernière présidentielle avec 31,29% des voix, devant Marine Le Pen à 21,69%. On trouvait plus loin, avec 15,83%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 12,86%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives à la Garde-Freinet À la Garde-Freinet, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères clés de ces législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à la Garde-Freinet (83680). En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 412 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,2% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,94% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives 2022 à la Garde-Freinet ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au cours des dernières années, les 1 909 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 46,73% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de la Garde-Freinet. Le taux de participation était de 42,91% pour le round deux.