19/06/22 20:23

Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 55,5% des inscrits sur les listes électorales de Langlade avaient pris part au scrutin. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation représentait 81,59% dans la ville. Le taux de participation était de 83,39% au premier tour, soit 1566 personnes.

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Langlade. Le 12 juin dernier à l'occasion du premier round, les habitants de Langlade ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 27,23% des voix. En 2e place, la candidature Rassemblement National reçoit 24,32% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 20,93% des votes.

La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait cumulé 20,93% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier dans les 2 bureaux de vote de Langlade. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,04%, 4,86%, 1,56% et 1,69% le 10 avril. La coalition de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 23,15% à Langlade pour ces élections légilsatives.

Quel candidat les électeurs domiciliés à Langlade classeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des voix au premier tour à Langlade, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 15% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Langlade avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 50% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 50% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette localité pour obtenir une majorité à l'hémicycle ?