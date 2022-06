En direct

20:06 - Sur qui vont se transférer les électeurs de gauche à Langlade ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Langlade, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait atteint 15,04% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,86% et 1,56% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 21,46% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Langlade.

16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Langlade ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement un écho à Langlade dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or à l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Langlade, Emmanuel Macron remportait la tête du vote avec 30,27% des voix, devant Marine Le Pen à 26,77%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 15,04% et Éric Zemmour à 10,05%. Par contre en France, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - À Langlade, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure la participation L'un des critères importants de ces élections législatives 2022 sera incontestablement le taux d'abstention à Langlade. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,59% des votants de la ville, contre une participation de 83,39% au premier tour, ce qui représentait 1 566 personnes. La guerre en Ukraine ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique sont par exemple capables d'impacter la participation à Langlade.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Langlade ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins passés. En 2017, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 48,81% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Langlade, contre un taux d'abstention de 46,16% au second tour.