Résultat des législatives à Lorgues - Election 2022 (83510)

Résultat des législatives 2022 à Lorgues

Le résultat des élections législatives 2022 à Lorgues est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Lorgues. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de voix auprès des 7735 électeurs de Lorgues de la 4ème circonscription du Var. Sereine Mauborgne a raflé 27% des voix. En seconde place, Philippe Lottiaux (Rassemblement National) récupère 24% des suffrages. Éric Zemmour (Reconquête !) ramasse 19% des votes. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 27 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Lorgues. La participation parmi les habitants inscrits dans les listes électorales dans la commune pour la 4ème circonscription du Var atteint 49% (3 946 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lorgues Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 27,33% Philippe Lottiaux Rassemblement National 24,74% 24,23% Éric Zemmour Reconquête ! 23,19% 18,61% Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,87% 17,60% Marie-Christine Hamel Les Républicains 4,75% 4,71% Chantal Sarrut Ecologistes 2,33% 2,86% Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes 1,58% 1,90% Valérie Terrazzoni Ecologistes 1,37% 1,95% Pascale Morel Divers extrême gauche 0,67% 0,80% Participation au scrutin Circonscription Lorgues Taux de participation 46,66% 48,99% Taux d'abstention 53,34% 51,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95% 0,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,48% Nombre de votants 52 442 3 789

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lorgues sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Sur qui vont converger les voix de gauche à Lorgues ? Dans les 7 bureaux de vote de Lorgues, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 16,07% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,03% et 1,21% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 21,31% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Lorgues ? À Lorgues, Marine Le Pen grimpait à la meilleure place de la dernière élection avec 27,96% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,35%. Arrivaient ensuite, avec 16,07%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 13,03%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute transformer ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Lorgues ? L'une des clés des élections législatives sera à n'en pas douter la participation à Lorgues. L'inflation serait notamment en mesure de priver les urnes de leurs électeurs à Lorgues. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,37% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 24,61% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Lorgues ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins antérieurs. A l'occasion des législatives de 2017, 49,0% des électeurs de Lorgues avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 44,43% pour le deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les paramètres clés des élections à Lorgues Les résultats des législatives 2022 à Lorgues vont théoriquement être donnés peu de temps après la fermeture des 7 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra très vite qui des 9 candidats est qualifié pour le 2me tour.

Législatives 2022 à Lorgues : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Lorgues (83) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 27,96% des voix au premier tour à Lorgues. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,35% et 16,07% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Lorgues gratifiée de 53,64% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 46,36% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.