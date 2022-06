Résultat de la législative à Marcellaz-Albanais : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marcellaz-Albanais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marcellaz-Albanais. En direct 18:37 - La 2e place à Marcellaz-Albanais pour la coalition LFI-PS-EELV Dans les 2 bureaux de vote de Marcellaz-Albanais, les voix qui s'étaient accumulées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront probablement cruciales ce dimanche pour la seconde manche du scrutin. Le candidat Nupes avait enregistré 22,77% des suffrages dimanche dernier. Mais ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,19%, 7,18%, 2,42% et 0,83% en avril. Voilà qui donnait une réserve de voix de 25,62% du côté des électeurs de gauche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Marcellaz-Albanais ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Le 12 juin dernier au soir du 1er round de la législative, les citoyens de Marcellaz-Albanais ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a bénéficié de 33,9% des bulletins de vote. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 22,77% des votes. Enfin, la candidature Rassemblement National capte 20,93% des voix. 13:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Marcellaz-Albanais L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième round, 6% de plus qu'au premier tour. Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Pendant les élections législatives de 2017, 43,91% des personnes habilitées à voter à Marcellaz-Albanais s'étaient rendues aux urnes au dernier round, autrement dit 642 votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. 10:30 - Les votants de Marcellaz-Albanais ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Marcellaz-Albanais et il y a encore de la marge pour se lancer lors de cette 2e manche, puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés dimanche dernier sont toujours candidats pour le résultat définitif des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Marcellaz-Albanais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marcellaz-Albanais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Anne-Valérie Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Riotton Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Marcellaz-Albanais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marcellaz-Albanais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marcellaz-Albanais Véronique Riotton (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,35% 33,90% Anne-Valérie Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,85% 22,77% Didier Jouffrey Rassemblement National 16,21% 20,93% Aurélia Patty Gomila Les Républicains 13,07% 12,97% Guillaume Jambard Reconquête ! 4,48% 4,16% William Girard-Desprolet Régionaliste 1,84% 1,59% Anne-Sophie Bata Ecologistes 1,82% 0,86% Franck Buhler Droite souverainiste 0,96% 1,84% Jacques Mattei Divers extrême gauche 0,72% 0,12% Daniel Salem Chiad Divers 0,70% 0,86% Participation au scrutin Circonscription Marcellaz-Albanais Taux de participation 48,83% 50,09% Taux d'abstention 51,17% 49,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 0,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,96% Nombre de votants 53 254 832

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Marcellaz-Albanais. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 1661 électeurs de Marcellaz-Albanais inscrits dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription atteint 50%, ce qui représente 832 votants. Au sein de la ville, Véronique Riotton a ainsi amassé 34% des votes. Anne-Valérie Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Didier Jouffrey (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 23% et 21% des suffrages. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Marcellaz-Albanais. Les citoyens de 40 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie.

Législatives 2022 à Marcellaz-Albanais : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Marcellaz-Albanais (74150) à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28.8% des votes au premier tour à Marcellaz-Albanais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la dernière élection présidentielle et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23.6% et 15.2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Marcellaz-Albanais gratifié de 56.5% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 43.5% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ?