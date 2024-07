Résultat des législatives 2024 à Vaulx (74150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la gauche à Vaulx ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Vaulx, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,06% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Vaulx en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui se monte déjà à 19 points à Vaulx entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Vaulx ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Vaulx pour la majorité ce dimanche soir ? Le résultat obtenu par le RN sera ainsi très commenté pour le second tour de ces élections législatives, au niveau local, comme dans le reste du pays. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Vaulx, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 20,84% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 32,26% pour Véronique Riotton (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (59,77%). Véronique Riotton s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Grâce à 39,3% des bulletins de vote, Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) a pris la pôle position à Vaulx, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative. En 2e position, Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) glanait 35,62%. Ensuite, Anne-Valérie Duval (Front populaire) ramassait 17,06% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Véronique Riotton qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%. De quoi imposer peut-être ce dimanche 7 juillet aux électeurs de Vaulx une finale différente de celle espérée dans la commune dimanche dernier.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Vaulx ? Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 080 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 73,76% des électeurs de Vaulx ont participé au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, parmi les 852 inscrits sur les listes électorales à Vaulx, 53,05% avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 55,54% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Vaulx, la participation a atteint 73,76% lors du premier tour des élections législatives 2024 L'abstention constitue l'une des clés de ces élections législatives 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Vaulx était de 26,24%. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,17% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 16,3% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,36% au premier tour. Au second tour, 54,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français serait par exemple susceptible d'inciter les habitants de Vaulx à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les défis socio-économiques de Vaulx et leurs implications électorales Dans la ville de Vaulx, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,94% et une densité de population de 85 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,7%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 411 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,19%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vaulx mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 15,48% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.