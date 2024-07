Résultat des législatives 2024 à Hauteville-sur-Fier (74150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont trancher les supporters de gauche à Hauteville-sur-Fier ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des bulletins qu'a rassemblés l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,68% des bulletins à Hauteville-sur-Fier. Une poussée à compléter néanmoins avec les 19,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,6% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Hauteville-sur-Fier Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très observé. En regardant la progression du RN vue lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le score du RN pourrait le placer en tête à Hauteville-sur-Fier. Un pronostic qui concorde avec les suffrages également conquis par la formation politique dans la ville ces dernières années et qui correspond en effet à 15 points de parts de voix.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Aux législatives à l'époque à Hauteville-sur-Fier, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,9% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,12% pour Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (55,92%). Véronique Riotton remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Hauteville-sur-Fier ce dimanche ? A en croire les enquêtes publiées depuis le premier tour, le Rassemblement national devrait rafler moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité maintiendraient jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) a engrangé 42,19% des votes à Hauteville-sur-Fier le 30 juin dernier, au soir du premier round des élections législatives. En seconde position, Véronique Riotton (Ensemble !) ramassait 31,4%. De son côté, Anne-Valérie Duval (Nouveau Front populaire) récupérait 18,68% des votants. La 1ère circonscription de la Haute-Savoie n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la cité, puisque c'est Véronique Riotton qui y arrivait en première place, avec 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Hauteville-sur-Fier ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? À Hauteville-sur-Fier, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 s'élevait à 23,01%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 829 inscrits sur les listes électorales à Hauteville-sur-Fier, 38,84% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,54% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Hauteville-sur-Fier Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Hauteville-sur-Fier, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Hauteville-sur-Fier s'élevait à 76,99%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,43% au premier tour et 42,44% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,23% des votants de la commune, contre une participation de 83,46% au premier tour, c'est-à-dire 676 personnes.

17:29 - Le poids démographique et économique d'Hauteville-sur-Fier aux élections législatives La composition démographique et la situation socio-économique d'Hauteville-sur-Fier contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 188 habitants/km² et un taux de chômage de 3,45%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 410 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,91%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,73%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Hauteville-sur-Fier mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,57% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.