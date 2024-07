Résultat des législatives 2024 à Sales (74150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les votes du Front populaire font envie Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale lors du 1er round des législatives la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN au second tour. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,2% des bulletins à Sales. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 21,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - La forte évolution du RN à Sales Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux législatives 2024 à Sales ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette élection législative. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Sales, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 25,47% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 31,60% pour Véronique Riotton (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 61,83%. Véronique Riotton remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Pour le premier round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Sales ont préféré Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National), qui a réuni 43,59% des bulletins de vote. Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Anne-Valérie Duval (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 30,47% et 18,2% des votants à l'échelle de la métropole. C'est en revanche Véronique Riotton qui devançait ses adversaires, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Sales lors des derniers scrutins Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. À Sales, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 74,6%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 59,66% des électeurs de Sales (74), contre une participation de 51,98% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Sales, la participation a atteint 74,6% lors du premier tour des élections législatives Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Sales ? Les résidents de Sales ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 74,6%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,58% au premier tour et 43,8% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sales aujourd'hui ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 80,54% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 78,59% au second tour, c'est-à-dire 1 329 personnes. Le rejet de la politique en place serait par exemple en mesure de faire augmenter le taux de participation à Sales (74150).

17:29 - Sales : enjeux locaux et perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e tour des élections législatives à Sales comme partout ailleurs. Avec ses 2 210 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 86 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,11%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,89% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 54,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 422,96 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, à Sales, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.