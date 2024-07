Résultat des législatives 2024 à Villaz (74370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Villaz ? Le Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Villaz, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,23% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 22,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Villaz aux législatives 2022 Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection législative 2024. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle progression à Villaz ce dimanche 7 juillet ? La projection est expéditive, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité au second tour à Villaz ? Reste à ce stade à déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Les élections législatives il y a deux ans à Villaz bénéficieront également, au premier tour, aux candidats Ensemble ! Qui récolteront 32,36% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Sur la commune de Villaz, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, avec 65,84% contre 34,16% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Véronique Riotton dans la localité.

20:05 - Quel résultat à l'issue des législatives 2024 à Villaz ? A en croire les études rendues publiques dès la fin du premier tour, le Rassemblement national pourrait s'assurer moins de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques locales. Le 30 juin 2024, les habitants de Villaz ont préféré Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 39,67% des votes. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) et Anne-Valérie Duval (Union de la gauche) avec respectivement 27,71% et 21,23% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Véronique Riotton glanant cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - L'abstention scrutée avec attention à Villaz L'observation des résultats des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Villaz a connu une participation de 78,04%, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 2 752 inscrits sur les listes électorales à Villaz, 61,92% s'étaient effectivement rendus aux urnes, contre un taux de participation de 57,83% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Villaz, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention La participation est sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 78,04%. Au premier tour de la présidentielle, 85,73% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 82,1% au deuxième tour, soit 2 169 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,47% au premier tour et 51,3% au deuxième tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Villaz ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Villaz A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Villaz fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28,47% de cadres supérieurs pour 3 468 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 378 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 886 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,07%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 34,6% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,12%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2950,44 euros par mois. À Villaz, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.