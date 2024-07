Résultat des législatives 2024 à Rumilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Rumilly : élections législatives et dynamiques démographiques

À Rumilly, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 884 habitants/km² et 47,58% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 10,67% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 025 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,86% et d'une population étrangère de 10,94% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Rumilly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,79% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.