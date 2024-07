Résultat des législatives 2024 à Nâves-Parmelan (74370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 26,97% et 35% à Nâves-Parmelan lors de ces législatives L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Nâves-Parmelan, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,97% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 31% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 39,42% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement à Nâves-Parmelan lors des législatives ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Si on se penche sur la progression du RN constatée lors des dernières élections au niveau national, soit environ 15 points de plus pour le parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà important. La part d'électeurs grattés par la formation politique à Nâves-Parmelan s'élève par ailleurs à 12 points ces dernières années. Assez pour acter une implantation durable du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat de l'élection législative 2022 peut aussi sembler un élément à regarder au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans dans la commune de Nâves-Parmelan, lors des élections législatives, le score était aussi de 36,65% pour Véronique Riotton , Nâves-Parmelan votant déjà pour la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Sur la commune de Nâves-Parmelan, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au moment du second tour, avec 60,58% contre 39,42% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Véronique Riotton (Ensemble pour la République) en avance avec 41,96% à Nâves-Parmelan aux législatives Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Nâves-Parmelan ont préféré Véronique Riotton (Majorité présidentielle), qui a enregistré 41,96% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Anne-Valérie Duval (Union de la gauche) et Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) avec 26,97% et 23,66% des électeurs. Véronique Riotton était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Nâves-Parmelan : forte participation aux législatives 2024 Au fil des dernières années, les 1 025 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Nâves-Parmelan a atteint 22,17%, moins haut que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, parmi les 828 personnes en âge de voter à Nâves-Parmelan, 36,35% étaient effectivement restées chez elles. Le taux d'abstention était de 41,14% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Nâves-Parmelan lors du 2e round des législatives ? À Nâves-Parmelan, l'une des clés du scrutin législatif est l'abstention. Les résidents de Nâves-Parmelan ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 77,83%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,14% au premier tour. Au deuxième tour, 53,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 84,71% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 79,49% au deuxième tour, c'est-à-dire 655 personnes. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Nâves-Parmelan ?

17:29 - Les données démographiques de Nâves-Parmelan révèlent les tendances électorales Comment la population de Nâves-Parmelan peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,06%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (83,38%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres, atteignant 40,52%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,58%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,14%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,11%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nâves-Parmelan, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.