Résultat des législatives 2024 à Fillière : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Fillière et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Quel impact auront les électeurs de Fillière sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,76%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,19%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 809 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,23%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,13%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,34%), témoigne d'une population instruite à Fillière, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.