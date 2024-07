Résultat des législatives 2024 à la Balme-de-Sillingy (74330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À la Balme-de-Sillingy, qui va récupérer les 21,57% de la gauche ? Le Front populaire qui se présente cette fois a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,57% des voix à la Balme-de-Sillingy. Un score en baisse en comparaison des 23,75% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à la Balme-de-Sillingy La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser, selon les reports de voix, que le RN arrive vainqueur à la Balme-de-Sillingy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très analysé. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a une chance de gagner. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche dans la commune de la Balme-de-Sillingy il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 21,23% au premier tour, contre 30,67% pour Véronique Riotton (Ensemble !). Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant, avec 58,49%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,51%.

20:05 - Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) déjà devant avec 38,2% à la Balme-de-Sillingy aux législatives A en croire les toutes dernières projections publiées dès la fin du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats centristes garderaient jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) a amassé 38,2% des suffrages à la Balme-de-Sillingy le 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Véronique Riotton (Ensemble !) recevait 29,81%. Enfin, Anne-Valérie Duval (Union de la gauche) recevait 21,57% des votants. C'est en revanche Véronique Riotton qui devançait ses adversaires, dans l'ensemble de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, avec cette fois 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Législatives 2024 à la Balme-de-Sillingy : une participation inattendue ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédentes élections ? Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à la Balme-de-Sillingy a atteint 70,33%, dépassant celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 3 846 inscrits sur les listes électorales de la Balme-de-Sillingy (74) avaient effectivement pris part au scrutin (soit 53,9%). La participation était de 48,23% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au second tour à la Balme-de-Sillingy ? L'une des clés de ces élections législatives est incontestablement la participation. Dans la ville, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 29,67%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,55% au premier tour. Au deuxième tour, 56,47% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,41% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit armé israélo-palestinien pourraient potentiellement avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de la Balme-de-Sillingy (74330).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Balme-de-Sillingy Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Balme-de-Sillingy mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 20,77% des résidents sont des enfants, et 21,47% ont plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,15%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 700 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,43%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,44%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à la Balme-de-Sillingy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,77% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.