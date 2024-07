Résultat des législatives 2024 à Groisy (74570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - À Groisy, que vont trancher les électeurs de gauche ? Une autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire au premier tour. L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Groisy, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,98% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 23,85% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 18 points à Groisy Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. Quel que soit le résultat, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel la dernière fois Il s'agit dorénavant de découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Groisy offrait également 33,72% pour Véronique Riotton des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 23,85% des voix. Sur la commune de Groisy, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie lors du second tour, avec 64,00% contre 36,00% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Quel verdict dans les urnes au 2e tour des législatives à Groisy ? D'après les études rendues publiques à la fin de la campagne, le Rassemblement national serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. La coalition de gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 33,76% des suffrages, Véronique Riotton (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Groisy, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round des élections législatives. Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) décrochait 33,03%. A la troisième position, Anne-Valérie Duval (Union de la gauche) recevait 20,98% des votants. C'est aussi Véronique Riotton qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Groisy ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? À Groisy, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 75,91%, plus important que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 2 964 inscrits sur les listes électorales de Groisy avaient en effet pris part au scrutin (soit 58,67%). La participation était de 54,95% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives à Groisy ? L'un des facteurs importants des législatives est indiscutablement le taux d'abstention. Dans la localité, 75,91% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,93% au premier tour et 47,69% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Groisy ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,25% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,88% au premier tour, c'est-à-dire 2 435 personnes.

17:29 - Groisy et législatives : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e manche des élections législatives à Groisy comme partout. Dotée de 1 766 logements pour 3 990 habitants, la densité de la commune est de 163 hab par km². L'existence de 320 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,11% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 27,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,29%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2833,43 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Groisy montre l'attachement des habitants aux valeurs françaises.