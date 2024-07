Résultat des législatives 2024 à Choisy (74330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Choisy, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué le bilan des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle de l'Hexagone, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,21% des bulletins à Choisy. Un score à affiner néanmoins avec les 20,96% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,14% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,6% pour Yannick Jadot, 1,15% pour Fabien Roussel et 2,39% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Choisy La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau de la France, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse vainqueur à Choisy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Choisy pour la majorité aux élections législatives ? Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Défait en 2022 dans la commune, le RN a cette fois des chances de gagner ce scrutin localement. Avec 18,48% à Choisy, le Rassemblement national avait été en revanche distancé par les 37,62% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives il y a deux ans. Au deuxième tour,c'est encore Véronique Riotton qui glanera le plus de suffrages, avec 60,15% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,85%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Choisy Grâce à 36,57% des votes, Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) a pris les devants à Choisy, le 30 juin dernier au soir du premier tour de la législative. Véronique Riotton (Ensemble pour la République) obtenait 35,04%. Anne-Valérie Duval (Front populaire) obtenait 19,21% des votants. Les habitants de Choisy avaient réalisé un autre choix que ceux de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, puisque Véronique Riotton s'y imposait, avec cette fois 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Le défi de la participation analysé à la loupe à Choisy Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Dimanche dernier, 31,86% des électeurs de Choisy n'ont pas voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 386 inscrits sur les listes électorales à Choisy, 47,4% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 53,33% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2024 à Choisy Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Choisy ? L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Choisy a atteint 31,86%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 404 personnes en âge de voter dans la commune, 24,91% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,51% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,52% au premier tour. Au deuxième tour, 59,5% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Le poids démographique et économique de Choisy aux élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Choisy, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 701 habitants répartis dans 771 logements, cette ville présente une densité de 94 hab/km². Ses 103 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,57% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,92% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 38,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2090,56 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Choisy contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.