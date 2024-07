Résultat des législatives 2024 à Vallières-sur-Fier (74150) – 2e tour [PUBLIE]

L'autre interrogation qui entoure ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Vallières-sur-Fier, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 14,49% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 21,56% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,08% pour Yannick Jadot, 1,17% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 20 points à Vallières-sur-Fier

L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN finisse vainqueur à Vallières-sur-Fier ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.