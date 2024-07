Résultat des législatives 2024 à Dingy-Saint-Clair (74230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Une base de 42,08% pour le Nouveau Front populaire ce dimanche La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est un saut dans le vide dans cet épilogue. Le 30 juin, ce sont 28,06% des votes qu'a rassemblés l'ensemble au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Dingy-Saint-Clair, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,44% des votes dans la commune. Un score à compléter néanmoins avec les 31,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 10,31% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 42,08% à l'époque.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par le RN à Dingy-Saint-Clair L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quoi qu'il arrive, une étape de plus sera certainement passée ce dimanche soir.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce soir Reste dorénavant à savoir si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Dingy-Saint-Clair, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, avait également vu le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 39,13%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 9,98%. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin, avec 57,92%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,08%.

20:05 - À Dingy-Saint-Clair, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a collecté 41,05% des votes à Dingy-Saint-Clair dimanche 30 juin dernier, pour le 1er tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de devancer Anne-Valérie Duval (Front populaire) et Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) avec 25,44% et 25,34% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Véronique Riotton rassemblant cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Dingy-Saint-Clair aux dernières élections L'observation des élections passées permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. À Dingy-Saint-Clair, le taux de participation au premier round des élections législatives 2024 est monté à 79,31%, plus élevé que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 61,08% des électeurs de Dingy-Saint-Clair (74), contre une participation de 55,36% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Dingy-Saint-Clair, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? À Dingy-Saint-Clair, le taux de participation est indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Dingy-Saint-Clair était de 79,31%. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 215 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,87% étaient allés voter, contre un taux de participation de 83,46% au premier tour, soit 1 014 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,3% au premier tour. Au deuxième tour, 52,44% des votants ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Les données démographiques de Dingy-Saint-Clair révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Dingy-Saint-Clair montrent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,63%. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,49%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,15%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,96%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,43%), témoigne d'une population instruite à Dingy-Saint-Clair, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.